Pronostic Bastia Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia relève la tête face à Pau

Auteur d’une superbe saison l’an passé, Bastia avait fini en 4e position derrière le trio Metz, le Havre et Bordeaux qui se sont disputé la montée en Ligue 1. À la suite de ces excellents résultats, le Sporting a logiquement revu ses ambitions à la hausse. Malheureusement pour Régis Brouard, ses hommes ne réalisent pas les débuts attendus. Après 7 journées disputées, Bastia occupe une modeste 13e place avec 2 points d’avance sur la zone de relégation. De plus, si l’entame du championnat avait été correcte, les derniers résultats sont plus inquiétants. En effet, le Sporting sort de deux lourds revers, l’un à domicile face à Laval (0-3) et l’autre sur la pelouse d’Angers (2-0). À noter que lors de cette dernière rencontre, le jeune défenseur Yapi a été exclu et sera donc automatiquement suspendu pour cette rencontre. Sans victoire lors des 3 dernières journées, Bastia compte se reprendre lors de la réception de Pau.

En face, Pau dispute sa 4e saison consécutive en Ligue 2 avec comme objectif de se maintenir. Cet été, le club béarnais a tourné la page Tholot pour ouvrir celle d’Usai. Comme lors des saisons précédentes avec son prédécesseur, le nouvel arrivé s’appuie sur ses performances à domicile pour prendre des points. Lors de ses 2 premiers matchs au Nouste Camp, Pau avait pris le dessus sur Bordeaux (3-0) et le Paris FC (2-0) avant d’être tenu en échec par Rodez (2-2). Le week-end dernier, les Palois ont en revanche enregistré une sévère désillusion en concédant un lourd revers dans leur antre face à Annecy (0-3). Le club béarnais est en souffrance loin de ses bases, avec un seul point pris à Auxerre (2-2), pour 2 défaites sans marquer à Caen (2-0) et Guingamp (4-0). Dans son stade Furiani où il est habituellement très bon, Bastia affronte l’adversaire idéal pour repartir de l’avant avec des Palois peu performants en déplacement.

