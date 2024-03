Pronostic Barcelone Naples : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue des champions

15€ vous sont offerts chez ParionsSport sans avoir à déposer de l’argent pour miser sur l’affiche FC Barcelone – Naples de mardi ! Après le 1-1 de l’aller, tout reste ouvert

FC Barcelone – Naples : sur quoi jouer vos 15€ ?

Nos pronostics Barcelone Naples

Le Barça retrouve des couleurs

L’an passé, ces deux équipes avaient remporté leurs championnats respectifs mais ne sont pas au niveau lors de ce nouvel exercice. Les Blaugranas se retrouvent en 3e position de Liga avec 8 points de retard sur le grand rival du Real Madrid. Mal engagé en Liga, le club catalan s’est déjà incliné en Super Coupe d’Espagne et en Copa del Rey. La Ligue des champions reste donc l’un des derniers objectifs de la bande à Xavi. A l’aller, les Barcelonais avaient dominé la rencontre pour ouvrir logiquement le score. Mais comme souvent, les Blaugranas n’ont pas su conserver leur avance et ont concédé l’égalisation (1-1). Le week-end dernier, les Catalans se sont imposés sur le plus petit des scores face à Majorque (1-0) grâce à la pépite Yamal. Depuis que Xavi a annoncé son départ en fin de saison, le Barça est invaincu (5 victoires, 3 nuls dont celui de l’aller).

Naples de nouveau ralenti

De son côté, le Napoli est dans une situation plus difficile puisque le club est seulement en 7e position avec 7 points de retard sur une place qualificative en Ligue des Champions. L’an passé, les Partenopei avaient épaté l’Europe avec son jeu offensif mais n’ont pas su poursuivre sur cet élan. Le départ de Spalletti n’a pas aidé puisque ses remplaçants Garcia et Mazzarri n’ont jamais su trouver la bonne solution et ont déjà quitté le Vésuve. Arrivé 48h avant le match aller, Calzona a apporté un peu plus de stabilité puisque ses hommes sont invaincus depuis son arrivée. Lors de ce passage, les Napolitains ont notamment dominé Sassuolo et la Juventus Turin. En revanche, le Napoli a été tenu en échec le week-end dernier à domicile par le Torino (1-1) malgré un but de Kvaratskhelia. Le Géorgien et Osimhen disputent certainement leurs derniers matchs dans la cité italienne avant de partir sous d’autres cieux lors de l’intersaison.

Le Barça tient malgré les absences

Déjà privé de Gavi, Baldé, et Ferran Torres (7 buts) à l’aller, Xavi a depuis perdu Pedri, de Jong et Raphinha. Toutefois, avec les Lewandowski, Yamal, Gundogan, Cancelo ou Felix, le Barca possède des arguments. Le Napoli, qui joue cette phase finale sans Zielinski (écarté de la liste) devra aussi faire sans Cajuste au milieu. En défense centrale, le cadre Rrahmani est incertain.

Les compositions probables pour ce Barcelone – Naples :

Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Martinez, Cancelo – Christensen, Gundogan, Romeu – Yamal, Lewandowski, Joao Felix.

Naples : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Oliveira – Zambo-Anguissa, Lobotka, Traoré – Politano, Osimhen, Kavaratskhelia.

Un retour similaire à l’aller ?

Ce 8e de finale de Ligue des Champions met aux prises deux formations « malades », mais le Barça semble pouvoir s’accrocher au seul rêve qui lui reste cette saison, celui de gagner la C1. Malgré du mieux depuis son 2e changement d’entraîneur, Naples a montré de la fragilité vendredi face au Torino (1-1), ou encore il y a 3 semaines lors du 8e aller (même score). A domicile, le Barca devrait confirmer la supériorité constatée lors du match aller en dominant Naples dans une rencontre agréable. Comme lors des 6 derniers matchs des Napolitains, on pourrait voir des buts marqués des deux côtés. D’autant que ce match sera aussi l’occasion de revoir le duel entre deux des meilleurs buteurs d’Europe, Lewandowski et Osimhen, tous deux buteurs à l’aller.

Le Napoli et le Barça se neutralisent