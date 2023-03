Pronostic Auxerre Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Auxerre remporte le derby face à Troyes

Promu cette saison, Auxerre s’attendait à un exercice compliqué. Actuellement, le club bourguignon se trouve en 17e position avec 1 point de retard sur Brest, première formation non relégable. L’AJA avait enchaîné d’excellents résultats en enchaînant 6 journées de Ligue 1 sans la moindre défaite. Cette bonne passe, rendue possible grâce au recrutement intéressant de Radu, Zedadka ou Abline, avait permis au club bourguignon de sortir de la zone rouge. Malheureusement pour elle, la formation auxerroise a perdu son dernier match à Strasbourg (2-0), un concurrent direct, et est retombée dans la zone de relégation.

De son côté, Troyes avait réalisé une première partie de saison intéressante qui lui avait permis de prendre ses distances avec la zone de relégation. Depuis la reprise et son changement d’entraîneur assez peu compréhensible, l’ESTAC est dans le dur avec une seule victoire lors des 13 dernières journées, à la Meinau face au Racing Club de Strasbourg. Dernièrement, les Troyens ont pensé remporter deux matchs à domicile, mais ont finalement concédé deux matchs nuls face à Monaco (2-2) et contre Brest (2-2). En tête au tableau d’affichage lors de ces 2 rencontres, la formation troyenne n’a jamais su tenir le score. En déplacement, les partenaires de Ripart restent sur 5 défaites de rang. En grande difficulté à l’extérieur, Troyes devrait subir la loi d’une équipe auxerroise qui a montré un très bon état d’esprit et de meilleurs résultats ces dernières semaines. Sélectionné avec les espoirs et très intéressant depuis son arrivée, Abline pourrait marquer un 3e but sous le maillot de l’AJA face à la défense poreuse des Troyens.

