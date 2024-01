Pronostic Auxerre Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre en patron face à Guingamp

Angers et Auxerre se livrent une très belle bataille pour le titre en Ligue 2. Avec 6 et 5 points d’avance sur leur premier poursuivant, ces deux formations semblent se diriger tout droit en Ligue 1. Le club bourguignon a perdu sa première place en milieu de semaine à la suite de son match nul à Grenoble (1-1). Lors de cette rencontre, tout s’est joué dans les 10 premières minutes puisque l’attaquant Ayé avait ouvert le score dès la 3e minute avant que l’isérois Ba n’égalise quelques minutes plus tard. Malgré une forte possession, la formation auxerroise a souffert face aux contre-attaques du GF38. Ce samedi, Auxerre souhaite repartir de l’avant pour consolider sa place parmi les 2 premiers mais se méfie de cette formation guingampaise, à l’aise loin de ses bases. Pour venir à bout des Bretons, Pelissier compte sur ses hommes forts que sont les Hein, Ayé, Perrin ou Onaiwu.

En face, Guingamp a une nouvelle fois laissé s’échapper l’opportunité de se placer parmi les places qualificatives aux playoffs d’accession. Cette saison, les hommes de Stéphane Dumont ont eu à plusieurs reprises l’occasion de passer un palier et ont à chaque fois déçu. En milieu de semaine, les Bretons ont parfaitement lancé leur match en ouvrant le score dès la 1ère minute par Picard. Dans une mi-temps complétement folle, Rodez a ensuite repris le score en sa faveur, avant que l’En Avant ne reprenne les commandes. Dans ce match où les équipes se sont rendues coup sur coup, le club aveyronnais a égalisé juste avant le retour au vestiaire. La suite fut beaucoup plus calme et Guingamp doit se mordre les doigts d’avoir manqué un penalty par Sivis (score final 3-3). Arrivé quelques jours plus tôt, Victor Lobry a effectué ses premiers pas avec Guingamp. Dans son Abbé Deschamps, Auxerre devrait prendre le dessus sur l’irrégulier Guingamp dans une rencontre agréable.

