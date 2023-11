Pronostic Autriche Allemagne : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Autriche accroche l’Allemagne

Dans le cadre de la préparation au championnat d’Europe organisé sur ses terres, l’Allemagne se déplace en Autriche pour une rencontre amicale. La sélection autrichienne sort d’une excellente campagne de qualification conclue à la 2e place de son groupe, avec un seul point de moins que le leader, la Belgique. En revanche, les Autrichiens ont su rapidement écarter la Suède, qui n’a jamais été dans le coup pour la qualif’. Pour la 3e fois de rang, l’Autriche participera à une phase finale de championnat d’Europe. Pour son dernier match des éliminatoires, la sélection dirigée par Rangnick a fait le job la semaine dernière en s’imposant en Estonie (0-2) grâce à Laimer et Lienhart. Dans cette formation, on retrouve les Baumgartner, Alaba, Sabitzer, Gregorischt, Kalajdzic ou Arnautovic.

De son côté, l’Allemagne espère être prête pour le mois de juin. Dernièrement, la fédération allemande a opéré un choix fort en licenciant Hansi Flick pour nommer Nagelsmann. Le nouvel arrivé avait connu de très bons débuts avec un succès sur les Etats-Unis (3-1) mais déchante depuis avec un nul contre le Mexique (2-2) et surtout un revers contre la Turquie (2-3). Lors de cette rencontre, l’ancien coach du Bayern a innové en mettant Havertz en position de latéral. Ce dernier a rapidement ouvert le score pour sa sélection, tandis que Fullkrug a scoré le 2e but allemand. L’attaquant du BVB affiche un incroyable bilan de 10 buts en 12 matchs avec l’Allemagne. La suite fut en revanche plus compliquée avec notamment des largesses défensives. Offensivement, le Nationalelf possède du talent avec les Sané, Wirtz ou Fullkrug mais doit dans un premier temps retrouver sa solidité défensive pour espérer viser plus haut. En pleine confiance et devant son public viennois, l’Autriche pourrait pousser l’Allemagne en plein doute ce mardi soir.

