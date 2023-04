Pronostic Atlético Betis : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Reprise gagnante pour l’Atlético contre le Bétis

En pleine bourre depuis plusieurs semaines, l’Atlético de Madrid vise ce dimanche un 11ème match de rang sans défaite en Liga (7 victoires, 3 nuls). Les Colchoneros, distancés par le Barça dans la course au titre, peuvent au mieux aller chercher la 2e place du Real Madrid, à cinq unités devant, sur la fin de saison. Cette issue permettrait à l’équipe de Diego Simeone, éliminée dès la phase de groupes de la Ligue des Champions et en quart de finale de la Coupe du Roi, de quelque peu oublier ses mauvaises performances globales sur cet exercice. Pour ce retour au championnat, elle est en mesure de s’imposer face au Bétis et glaner une 4ème victoire d’affilée. Quatre, comme le nombre de victoires consécutives de l’Atlético lors des dernières réceptions du Bétis, à chaque fois sans prendre de but.

Le Bétis a également le souhait de prolonger sa série d’invincibilité en championnat (4 victoires, 2 nuls). En revanche, la courbe de forme des Sévillans prend un tout autre sens pour eux au moment de s’apercevoir qu’ils n’ont gagné qu’un match sur les cinq (toutes compétitions confondues) qui ont précédé la trêve internationale. C’était le 19 mars contre Majorque (1-0), dans la foulée de leur élimination en huitième de finale de la Ligue Europa face à Manchester United (défaites 4-1 et 0-1). Le Bétis, qui finira sa saison sans Nabil Fékir, est 5e au classement à six unités de l’Atlético de Madrid et fait de la course à la Ligue des Champions sa priorité. Pour disputer cette C1, il faudra terminer dans un top 4 qui se trouve à trois points devants. A domicile et dans une meilleure forme, l’Atlético pourrait s’imposer.

Griezmann, Lemar et l'Atlético plient Valence