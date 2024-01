Pronostic Atalanta Frosinone : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta enchaine face à Frosinone

En clôture de la 20e journée de Serie A, l’Atalanta Bergame reçoit Frosinone lundi. La Dea a signé une très bonne 1re semaine en 2024 puisqu’elle a tout d’abord battu Sassuolo en 8e de finale de la Coppa Italia avant d’accrocher la Roma au Stade Olympique. Ce point a permis aux hommes de Gasperini de maintenir leur avance sur la Louve. La performance la plus notable reste celle du milieu de semaine où l’Atalanta a pris le dessus sur le Milan AC en quart de finale de la Coupe d’Italie. Menée au score, la Dea a renversé le match par l’intermédiaire de Koopmeiners, auteur d’un doublé. A la faveur de cette victoire, le club bergamasque s’est hissé dans le dernier carré où il retrouvera la Fiorentina en demi-finale. En Serie A, les partenaires de Lookman (à la CAN avec le Nigéria) occupent la 6e place avec 3 points de retard sur le top 4. Ce lundi, Bergame veut poursuivre sur sa dynamique pour rester en course pour les places qualificatives pour la LDC.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Frosinone est intéressé par une autre bataille, celle du maintien. En effet, la formation entrainée par Di Francesco a retrouvé l’élite l’été dernier et se retrouvera logiquement en difficulté. Actuellement, les Canarini occupent la 15e place avec 5 points de plus que le premier relégable, Vérone. Frosinone est dans une période délicate de 6 journées sans la moindre victoire (1 nul et 5 défaites). En milieu de semaine, la bande à Di Francesco a confirmé ses difficultés en s’inclinant lourdement en Coppa Italia face à la Juventus (4-0). A domicile, l’Atalanta Bergame devrait surfer sur sa qualif’ pour le dernier carré de la Coupe d’Italie pour prendre le dessus sur un Frosinone dans le dur. En difficultés depuis son retour de blessure, Scamacca (5 buts en 13 matchs de Serie A tout de même) pourrait profiter d’affronter la défense en difficultés de Frosinone pour scorer.

► Le pari « Victoire Atalanta » est coté à 1,42 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 184€ (284€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Scamacca buteur » est coté à 2,35 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 370€ (470€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Atalanta – Frosinone :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Atalanta Frosinone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Un triplé de Milik qualifie la Juve en demi-finales de Coppa