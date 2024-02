Pronostic Aston Villa Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Aston Villa enfonce Chelsea

Ce mercredi, Aston Villa reçoit Chelsea en replay des 16es de finale de la FA Cup. Au match aller, les deux formations s’étaient quittées sur un nul sans but (0-0) à Stamford Bridge. Le vainqueur de ce choc affrontera au prochain tour le club victorieux du duel entre Leeds et Plymouth. Le club de Birmingham est l’une des bonnes surprises de la saison en Premier League. En effet, les protégés d’Emery occupent la 4e place du classement avec 3 points de retard sur Arsenal, 2e. Après quelques résultats décevants lors des dernières semaines avec un nul contre Everton ou un revers face à Newcastle, Villa s’est brillamment repris le week-end dernier sur la pelouse de la lanterne rouge, Sheffield United (0-5). Lors de cette rencontre, les Villans ont brillé avec 5 buteurs différents. De son côté, Ollie Watkins a montré tout son abattage avec un but et deux passes décisives.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Chelsea a vécu un exercice dernier catastrophique. Lors de l’intersaison, le club londonien avait misé sur Pochettino pour redonner un élan aux Blues. Après plus de 6 mois de compétition, Chelsea est certes qualifié pour la finale de la Carabao Cup face à Liverpool mais souffre en premier League. En effet, les Blues viennent de subir deux lourds revers à Liverpool (4-1) et contre Wolverhampton (2-4). Ces deux revers sont venus mettre fin à 3 victoires consécutives en PL. A la suite de ces défaites, Chelsea a basculé dans la seconde partie de tableau avec 13 points de retard sur la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Au regard de son retard, la formation londonienne devrait tout miser sur les parcours en Coupe. Ce mardi, Pochettino devrait s’appuyer sur les Jackson, Nkunku, Sterling ou Fernandez pour tenter de s’imposer à Birmingham. Revigoré par sa victoire à Sheffield, Villa devrait prendre le dessus sur Chelsea pour se hisser en 8e de finale.

► Le pari « victoire Aston Villa » est coté à 2,10 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 210€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Watkins buteur » est coté à 2,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 250€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Aston Villa – Chelsea :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Aston Villa Chelsea encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Chelsea et Aston Villa restent dos à dos