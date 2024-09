Pronostic Arsenal PSG : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Pour la grosse affiche de Ligue des champions de la semaine, ZEbet vous offre jusqu’à 100€ DIRECT : vous pariez jusqu’à 100€ et vous récupérez FORCEMENT 100€ ! Et nous, on vous donne nos pronostics Arsenal PSG

Arsenal impérial à l’Emirates

Depuis son arrivée à la tête d’Arsenal, Mikel Arteta s’est attaché à renforcer son groupe. L’éphémère milieu du PSG a dépensé énormément et possède aujourd’hui un effectif capable de rivaliser pour le titre. Lors des deux dernières saisons, les Gunners ont fini 2es derrière Man City. En PL, les partenaires de William Saliba sont invaincus mais ont perdu des points contre Brighton et Man City. Le week-end dernier, le club londonien avait parfaitement lancé son match face à Leicester pour mener de 2 buts avant de voir les Tigers revenir. Finalement, les Gunners ont fait la différence au bout du temps additionnel (4-2) et se classent 3es. Pour sa première sortie en Ligue des champions, Arsenal était allé prendre un point contre l’Atalanta Bergame (0-0) dans un match marqué par la double parade exceptionnelle de David Raya. Libéré depuis le départ de Ramsdale, l’Espagnol a été décisif à de nombreuses reprises pour son équipe en ce début de saison. Ce mardi, les hommes de Mikel Arteta vont vouloir décrocher leur première victoire dans cette nouvelle version de la LDC.

Paris, un premier gros test

Le Paris Saint-Germain affiche un nouveau visage cette saison puisqu’il ne possède plus de stars comme ce fut le cas par le passé avec Ibra, Neymar, Mbappé ou Messi. Le coach Luis Enrique essaie de bâtir une équipe solidaire, capable de rivaliser avec les meilleures formations européennes. Pour son entrée en lice dans cette Ligue des champions, le club de la capitale a assuré le minimum avec une victoire face à Girona (1-0). Le PSG a eu de multiples opportunités gâchées avant de profiter d’une boulette du portier catalan en toute fin de match. En Ligue 1, la bande de Luis Enrique partage la tête avec Monaco. Après avoir perdu ses premiers points à Reims il y a 10 jours (1-1), Paris s’est repris à domicile face à Rennes (3-1). Comme souvent, le club parisien a montré de bonnes choses pendant une bonne partie du match mais n’a pas été constant.

Le PSG sans Dembélé

Capitaine d’Arsenal, Martin Ødegaard s’est blessé avec sa sélection et sera absent pour ce match. En plus du Norvégien, Arteta est privé de sa recrue Merino, du japonais Tomiyasu et de Zinchenko. Malgré cela, Arsenal garde fière allure avec le meilleur axe défensif d’Angleterre avec Raya aux cages, une paire Saliba – Gabriel impressionnante et un Rice qui s’est imposé comme un patron. De son côté, Luis Enrique a des absents de longue date comme Lucas Hernandez ou Presnel Kimpembe. Et si Donnarumma devrait être de retour dans les cages, Dembélé a été mis de côté par le coach.

Les compositions probables pour ce Arsenal – PSG :

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Timber – Rice, Partey, Havertz – Saka, Jesus, Martinelli.

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz (ou Neves) – Lee, Kolo-Muani, Barcola.

Arsenal dégaine face à Paris

Ce mardi, Paris dispute son premier vrai test de la saison qui devrait nous donner un aperçu du potentiel de cette équipe. En effet, les Gunners sont devenus l’une des meilleures équipes anglaises et viennent de tenir tête à Man City à l’Etihad. Le dernier déplacement parisien en Angleterre s’était conclu l’an dernier par une débâcle à St James’ Park face à Newcastle (4-1) et ce nouveau PSG fera face cette fois à un Emirates déchainé. Offensivement, Arsenal peut compter sur ses feux follets Saka ou Martinelli, et un Kai Havertz totalement épanoui depuis son arrivée à Arsenal. L’Allemand pose de sérieux problèmes aux défenses par son déplacement et enchaine les buts, ayant notamment marqué sur les 2 derniers matchs de son équipe. En grande forme dans leur stade, les Gunners devraient s’imposer face au PSG et montrer tout le chemin qui reste à parcourir aux hommes de Luis Enrique.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

L’arbitre d’Arsenal-PSG est connu