Pronostic Annecy Martigues : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Annecy enchaîne face à Martigues

Annecy avait été sauvé in extremis il y a plus d’un an puisque le club haut-savoyard avait profité de la relégation administrative de Sochaux pour conserver sa place en L2. Après trois quarts de saison poussifs, Annecy a réalisé une superbe dernière ligne droite qui lui a permis de se sauver. Laurent Guyot n’a pas changé ses principes de jeu puisque sa formation offre un jeu très plaisant. Le week-end dernier, Annecy a réussi une belle opération en s’imposant face à Dunkerque (0-2). Kashi et Lemina ont inscrit les 2 buts de leur équipe en seconde période et vont vouloir enchainer contre Martigues.

En face, Martigues a intégré la Ligue 2 en finissant en seconde position du championnat National. Pour son retour en Ligue 2, Martigues s’est incliné à domicile contre Lorient (0-1). Lors de cette entame de championnat, la formation martégale dispute ses rencontres à domicile au stade Vélodrome. Cet été, le club a perdu son entraineur Poirier parti au Red Star et qui a été remplacé par l’expérimenté Thierry Laurey. Dans cette équipe, on retrouve Simon Falette qui a connu plusieurs équipes en France et à l’étranger. Boosté par son succès du week-end dernier face à Dunkerque, Annecy devrait enchainer face au promu, Martigues, qui semble avoir un 11 de départ très limité. Il va falloir recruter pour les Martégaux, qui ont notamment perdu leur meilleur buteur de la saison passée, parti à Guingamp.

