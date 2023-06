Pronostic Angleterre Israël : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

L’Angleterre enchaîne face à Israël

Présentée comme l’un des grands favoris pour le titre lors de cet Euro coorganisé par la Roumanie et la Géorgie, l’Angleterre a parfaitement lancé sa compétition. En effet, les Young Lions ont remporté leur premier match face à la République Tchèque (0-2). Les protégés de Lee Carsley ont fait la différence au retour des vestiaires en inscrivant deux buts par Ramsey d’Aston Villa tout d’abord et le joueur d’Arsenal Emile Smith Rowe lors du temps additionnel. Face aux Tchèques, les Anglais ont largement dominé la rencontre avec plus de 70% de possession. La sélection des Young Lions court après un succès dans un championnat d’Europe depuis 1984. Lors des éliminatoires, la sélection anglaise n’avait pas connu de problèmes pour remporter son groupe. Lee Carsley possède un effectif de grande qualité avec des éléments évoluant régulièrement en Premier League. Le milieu de terrain est impressionnant avec les Ramsey (Aston Villa), Curtis Jones (Liverpool), Angel Gomes (Lille), tandis que sur le banc on retrouve des éléments comme Oliver Skipp (Tottenam) ou Harvey Elliott (Liverpool). Offensivement, l’Angleterre possède des joueurs de 1er plan avec Gordon (Newcastle), Madueke (Chelsea), Gibbs-White (Wolverhampton) ou Emile Smith Rowe (Arsenal).

Pour sa 3e participation dans un championnat d’Europe, Israël a décroché un très bon résultat lors de la 1ère journée. Face aux champions en titre allemands, les Israéliens ont arraché le point du nul (1-1) alors qu’ils ont évolué toute une période en infériorité numérique. De plus, le portier israélien Daniel Peretz s’est montré infranchissable en sortant deux penaltys dans la rencontre qui ont permis à son équipe de prendre un point. De son côté, l’attaquant Turgeman a marqué un très beau but en se jouant du capitaine allemand. Lors de cette deuxième affiche face à une Angleterre favorite, Israël n’aura rien à perdre et jouera le coup à fond. Israël ne pourra pas compter sur Kartsev suspendu, mais s’appuiera sur ses hommes forts que sont Gloukh, Cohen ou Turgeman. Impressionnante, l’Angleterre devrait s’imposer lors de cette affiche et faire un grand pas vers la qualification en quart de finale.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

