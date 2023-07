Pronostic Israël Angleterre : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

L’Angleterre fait le taf face à Israël

La surprise de ces demi-finales de l’Euro espoir organisé conjointement par la Géorgie et la Roumanie est de retrouver l’Israël parmi les 4 meilleures nations. Tombée dans un groupe relevé, la sélection israélienne est parvenue à se qualifier pour les quarts en finissant en seconde position derrière…l’Angleterre. Sur son parcours, Israël avait été plutôt heureux d’avoir signé un match nul face à une équipe d’Allemagne qui avait raté 2 penaltys lors de leur opposition. Ensuite, les Israéliens n’ont rien pu faire face à une sélection anglaise qui évolue un cran au-dessus (2-0). Dans un match décisif pour la suite de la compétition, les protégés de Guy Luzon ont dominé la République Tchèque (1-0). Qualifié pour les quarts de finale, Israël a tenu face à une Géorgie soutenue par 45000 supporters pour faire la différence lors des tirs aux buts, où les tireurs israéliens se sont montrés très précis. Lors de cette demi-finale face à l’Angleterre, Israël ne sera pas le favori de cette rencontre mais accepte ce statut, qui lui a plutôt bien réussi jusqu’à maintenant. Dans cette sélection, on retrouve des éléments comme Turgeman, Kartsev, Gloukh ou Cohen.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’Angleterre est arrivée dans la peau d’un grand favori à cet Euro. Pour le moment, les Young Lions assument leur statut puisqu’ils ont réalisé un parcours parfait. En effet, les partenaires de Curtis Jones ont remporté leurs 3 matchs de poule face à la République Tchèque, Israël, et l’Allemagne. La similitude de ces 3 rencontres vient du score (2-0) qui fut le même lors de chaque confrontation. Sur la lancée de cette phase de groupe réussie, la sélection anglaise a parfaitement négocié son quart de finale pour prendre le dessus sur le Portugal (1-0). Comme lors des premières rencontres, l’Angleterre s’est appuyée sur la solidité de sa défense qui n’a toujours pas encaissé le moindre but. Ensuite, les Young Lions possèdent des éléments capables de faire la différence à l’image d’Anthony Gordon, décisif face aux Portugais. En plus du joueur de Newcastle, l’Angleterre peut s’appuyer sur les Madueke, Ramsey, Jones, Gibbs-White, Colwill, Smith Rowe ou Archer. Supérieure à son adversaire, l’Angleterre devrait comme lors de la phase de poule prendre le dessus sur Israël.

► Le pari « Victoire Angleterre » est coté à 1,45 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 190€ (290€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,72 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 244€ (344€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « l’Angleterre gagne sans concéder de but » est coté à 2,05 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 310€ (410€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Israël – Angleterre :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Israël – Angleterre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Angleterre Israël : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro Espoirs 2024