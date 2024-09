Pronostic Angers Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims domine Angers

Angers aura rapidement retrouvé sa place en Ligue 1 en passant seulement une saison en Ligue 2. Les hommes d’Alexandre Dujeux ont fini en seconde position derrière l’AJ Auxerre et sont donc montés directement dans l’élite. Comme on pouvait s’y attendre et cela d’autant plus avec le resserrement de la L1 avec 18 clubs, le SCO souffre dans cette entame. Actuellement, la formation angevine occupe la 18e place du classement avec 2 points obtenus lors des nuls face à Nantes et Strasbourg. Le point positif pour Alexandre Dujeux reste que ses hommes ont mis fin à 3 revers de rang. De plus, lors des 2 derniers matchs, Angers est à chaque fois revenu dans le match après avoir été mené. Pour affronter Reims, le coach angevin compte sur les Allevinah, Dieng, ou le capitaine Abdelli.

En face, Reims s’est installé depuis plusieurs saisons au sein de la Ligue 1. La formation champenoise parvient régulièrement à finir dans la 1re moitié de tableau. Cet été, la direction du club a misé sur Luka Elsner pour conduire l’équipe. L’ancien coach du Havre a débuté par un revers Lille mais a vu ses protégés se reprendre de très belle manière. En effet, les Rémois sont invaincus depuis 4 journées avec 2 matchs nuls et 2 succès. Les partenaires de Teddy Teuma ont notamment battu Rennes et Nantes. Le week-end dernier, la formation champenoise a confirmé ses bonnes dispositions en tenant tête au Paris Saint-Germain. Les hommes de Luka Elsner sont les premiers à avoir pris des points au PSG. Lors de ce match, Nakamura avait ouvert le score. Le japonais sera épaulé par Diakité, Ito, Munetsi ou Fofana. En forme, Reims devrait s’imposer face à une équipe d’Angers dans le dur.

Angers arrache un point à Reims