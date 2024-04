Pronostic Angers Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers enchaîne face à Laval

Etincelant en première partie de saison, Angers a connu un passage à vide lors de ce début d’année 2024. Le SCO, qui comptait de nombreux points d’avance, a vu Saint-Etienne revenir à 2 points et avait même perdu sa seconde place avant son déplacement à Concarneau du week-end dernier. A la mi-temps de ce match disputé à Brest, Alexandre Dujeux ne devait pas être rassuré car sa formation perdait de 2 buts. C’est alors que le SCO a réagi pour renverser le scénario de cette rencontre. En effet, les Angevins se sont au final imposés en Bretagne (2-4) et ont repris leur deuxième place. De plus, ils ont profité d’un faux-pas du 4e qui n’est autre que Laval pour accentuer leur avance. Habituellement impressionnant dans son stade, Angers a connu deux faux-pas face à St Etienne et Amiens lors des 3 derniers matchs à domicile.

De son côté, Laval est dans le Top 5 de Ligue 2 depuis l’entame du championnat. Les Mayennais ont surfé sur leur maintien obtenu lors des dernières secondes de la dernière journée pour partir pied au plancher. A l’instar d’Angers, les Tangos ont en revanche eu plus de mal lors des dernières semaines. Pour leurs deux derniers matchs, les Lavallois se sont inclinés à domicile contre Dunkerque et Bastia, deux équipes qui luttent pour ne pas descendre. Malgré cette perte de vitesse, Angers doit se méfier car le Stade affiche d’excellents résultats loin de ses bases avec 5 déplacements sans la moindre défaite. Revigoré par son succès à Concarneau et meilleur équipe à domicile de Ligue 2, le SCO Angers devrait tout de même enchainer face à Laval.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

