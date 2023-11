Pronostic Amiens Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens costaud face à un triste Saint-Etienne

Bien rentré dans cette saison de Ligue 2, Amiens n’a pas tenu le rythme. En effet, le club picard avait aligné 7 matchs sans la moindre victoire. Cependant, les Amiénois se sont repris en s’imposant contre Dunkerque (0-1), en se qualifiant pour le 8e tour de la Coupe de France en dominant Hombourg-Haut (0-3), et les Picards ont signé un match nul à domicile contre Concarneau (1-1). Seul revers dans cette période a eu lieu face à Grenoble (3e) à domicile (1-2). A la suite de ces résultats, Amiens se retrouve en 10e position avec 4 points de retard sur les Stéphanois. Dans cette formation, on retrouve les Kakuta, Leautey, Gelin, Corchia, Gurtner ou le buteur anglais Andy Carroll.

En face, Saint-Etienne s’était bien repris après ses deux défaites inaugurales pour enchainer une superbe série de résultats. Depuis quelques journées, les Stéphanois sont dans le dur avec 3 revers de rang face au Paris FC (0-1), Auxerre (5-2) et Pau (1-2). La semaine passée, les Verts ont ouvert le score par Charbonnier mais ont ensuite perdu pied pour laisser le club béarnais s’imposer à Geoffroy-Guichard. Cette mauvaise passe a fait sortir les joueurs de Forez du Top 5. Avec ces derniers résultats décevants et une qualité de jeu loin de répondre aux attentes, Laurent Batlles se retrouve sous pression. La seule bonne nouvelle est le retour en forme de Charbonnier qui vient d’inscrire ses premiers buts, lors des deux dernières rencontres. Redevenu solide, Amiens devrait accrocher à domicile une équipe de Saint-Etienne dans le dur.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

