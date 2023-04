Pronostic Amiens Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nîmes va chercher un résultat à Amiens

Amiens est dans une période difficile avec 6 défaites en 8 journées. Lors de ce passage, les Picards ont remporté une victoire face à Pau (1-0) et un nul contre Saint-Étienne (1-1). Battu 3 fois consécutivement par le Paris FC (3-0), Rodez (1-3) et Grenoble (2-1), Amiens a décidé de se séparer de Philippe Hinschberger. Pour le remplacer, les Picards ont misé sur un trio composé de Ielsch, Descamps et de Percin. Avec 6 points d’avance sur le premier relégable, l’équipe amiénoise est bien partie pour se sauver, mais doit être vigilante au retour des équipes de derrière, car Rodez ou Nîmes sont en forme. Ce samedi, les Picards jouent gros face à une formation nîmoise qui veut sortir de la zone rouge. Pour tenter de se défaire du NO, Amiens compte sur ses éléments offensifs que sont Cissé, Antiste ou Kakuta.

En face, Nîmes lutte pour son maintien. Actuellement, le club gardois est en 18e position, mais n’accuse plus que 4 points de retard sur Pau, première formation non relégable. Les Crocos ont retrouvé de l’espoir le week-end dernier en signant une très belle prestation face à Annecy (4-0). Lors de cette rencontre, Said s’est distingué avec un doublé. En revanche, Nîmes est en difficulté loin de ses bases où il ne s’est imposé qu’une seule fois cette saison, à Guingamp. Battu lors des 3 derniers déplacements, Nîmes doit se reprendre à l’extérieur pour se sauver. Bompard compte sur Pagis, Mousset et Said pour accrocher un résultat contre Amiens. Revigoré par sa belle victoire contre Annecy, Nîmes a les armes pour accrocher un résultat contre une équipe amiénoise en crise.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

