Pronostic Ajax Union Berlin : Analyse, cotes et prono sur le match de Ligue Europa

Un barrage animé entre l’Ajax et l’Union Berlin

Alors qu’il était en grandes difficultés cette saison, l’Ajax va mieux. Depuis qu’il est coaché par l’ancien joueur du club John Heitinga, l’Ajax a remporté ses 4 matchs : 3 en championnat et 1 en Coupe nationale. Sur ces 4 rencontres, les Amstellodamois ont retrouvé un bel allant offensif avec pas moins de 13 buts inscrits (dont 3 de Brobbey et 2 de Kudus). Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe des Pays-Bas, l’Ajax est 3e de son championnat. Reversé en C3 après avoir fini 3e de son groupe de Ligue des champions derrière Naples et Liverpool, le club ne devrait pas galvauder cette Ligue Europa.

En face, l’Union Berlin avait terminé 2e de sa poule de Ligue Europa derrière l’Union saint-gilloise et se retrouve donc en barrages. En superforme, le club allemand a tout simplement remporté ses 6 matchs depuis la reprise post-Mondial. Toujours en lice en Coupe d’Allemagne, l’Union se trouve aussi en 2e position de Bundesliga à seulement 1 point derrière le leader bavarois. Jouant un beau football, le club berlinois évolue souvent sans calculer et tente de marquer un but de plus que son adversaire. Pour preuve, 5 de ses 6 matchs de reprise ont vu des buts être marqués des deux côtés. Face à un Ajax revenu à un bon niveau, notamment offensivement, on pourrait voir les filets trembler pour les deux équipes.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

