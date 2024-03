Pronostic Ajaccio Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio renoue avec le succès face à Annecy

Relégué de Ligue 1, Ajaccio avait pour objectif de retrouver l’élite au plus vite. Après une entame laborieuse, le club corse a enchainé des bonnes performances qui lui ont permis de se replacer dans la course aux playoffs. Toutefois, cette bonne dynamique s’est enrayée puisque les hommes de Pantaloni se sont seulement imposés à 2 reprises lors des 8 dernières journées. Tenu en échec à domicile par Amiens lors de sa dernière réception (0-0), Ajaccio s’est lourdement incliné à Angers (3-1), très fort à domicile, en clôture de la 27e journée. Lors de cette rencontre, la formation corse a craqué dans les dernières minutes. 8e, l’ACA veut se reprendre en accueillant une équipe d’Annecy dans le dur.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Annecy a connu une intersaison marquée par une attente très longue pour savoir si le club resterait en Ligue 2. Au final, le club haut-savoyard a appris son maintien 48h avant le début du championnat à la suite de la relégation administrative de Sochaux. Après une première partie de saison moyenne, les partenaires de Pajot souffrent en 2024 avec seulement 5 points de pris lors de la victoire face à Guingamp et des nuls contre Pau et le week-end dernier face à Quevilly. A la suite de ces résultats, la bande à Laurent Guyot se trouve en avant-dernière position avec déjà 7 points de retard sur le premier non relégable. L’avenir s’obscurcit pour Annecy et le National se rapproche à grands pas. A domicile où il est costaud (2e meilleur équipe à la maison de L2), Ajaccio devrait retrouver les joies de la victoire face à une équipe haute-savoyarde au plus mal.

► Le pari « Victoire Ajaccio » est coté à 1,87 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 187€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes ne marquent pas » est coté à 1,43 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 143€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Ajaccio – Annecy avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Ajaccio Annecy encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Annecy Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2