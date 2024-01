Prison ferme requise contre les supporters lyonnais accusés de saluts nazis

Souvenir d’une triste soirée.

Deux supporters lyonnais présents dans le parcage visiteur du Vélodrome le 29 octobre dernier lors de la rencontre – finalement reportée – entre Marseille et Lyon ont comparu devant la justice. Ils sont accusés d’avoir effectué des saluts nazis. « Il sera difficile pour les deux prévenus de faire croire au tribunal que l’ambiance du virage lyonnais était d’extrême gauche. Brandir un drapeau français ou des cartes d’identité ce n’est pas interdit, mais quand il y a à côté des cris de singe, des saluts nazis et un drapeau de la Mezza Lyon… », a déclaré le procureur, selon des propos rapportés par RMC Sports.

« J’ai noté des explications alambiquées et fuyantes des deux prévenus. La coïncidence d’un blason de la division SS Charlemagne sur leur drapeau ? Il n’y a pas de hasard ! Il y a clairement une provocation et une incitation à la haine ou à la discrimination face à un public cosmopolite et issu de la diversité. Ces comportements sont inadmissibles. » Le procureur a ensuite requis trois mois d’emprisonnement et trois ans d’interdiction de stade contre chacun des deux prévenus.

Le verdict sera rendu le 12 mars.

