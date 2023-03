Prison ferme pour deux supporters lensois

Pari raté.

Comme rapporté par La Voix du Nord ce vendredi, deux supporters du RC Lens, âgés de 27 et 37 ans, ont écopé de quatre et six mois de prison ferme. Lors du nul des Sang et Or à Troyes le 28 janvier dernier, les deux membres du kop sang et or (KSO’93) – qui sont interdits de stade depuis le Lens-Lille sous haute tension de septembre 2021 – avaient tenté d’accéder au parcage visiteurs en début de seconde période, avant d’être rattrapés par la patrouille. À leurs peines, on peut rajouter 24 et 18 mois supplémentaires d’IDS.

C’est visiblement plus grave de contourner le système répressif en France, que de tripoter un joueur de 16 ans en Espagne.

