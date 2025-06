Amorim écarte quatre joueurs de la tournée américaine de Manchester United

Ces noms vont vous surprendre.

Alors que Manchester United s’apprête à décoller aux États-Unis pour sa tournée estivale, Rúben Amorim se serait passé de Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho et Alejandro Garnacho, qui ne font plus partie des plans du tacticien portugais selon plusieurs médias anglais.

❌👋 Ruben Amorim is set to banish FOUR Man Utd stars from pre-season tourhttps://t.co/LXCv1WWV42 pic.twitter.com/7tMcf1rnyT — Mirror Football (@MirrorFootball) June 20, 2025

Les trois premiers joueurs ont été prêtés cette saison, Rashford à Aston Villa, Antony au Betis et Sancho à Chelsea, revenus chez les Red Devils, et seraient sur le départ. Garnacho, lui aussi, ne devrait plus porter le maillot de United après son accrochage avec son coach à la suite de la défaite en finale de Ligue Europa face à Tottenham (1-0).

Le retour du loft.

