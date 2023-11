La crise ? Quelle crise ?

Défait ce mardi face au Shakhtar, le Barça traverse une période compliquée après s’être également incliné lors du Clásico face au Real Madrid quelques jours plus tôt. Relativement épargné par les critiques depuis son arrivée sur le banc catalan, Xavi semble avoir perdu du crédit ces dernières semaines. Pour autant, l’Espagnol se veut presque indifférent face à cela : « Vous m’en avez fait baver toute ma vie. Alors vous vous y habituez, vous vous immunisez presque contre les critiques, et c’est normal, c’est le Barça. Nous sommes à un moment où nous devons accepter les critiques. Nous avons eu deux mauvais matches. C’est la réalité. Nous devons donc être honnêtes. Nous n’avons pas bien joué, nous n’avons pas été à la hauteur de l’équipe, des attentes et des circonstances. Il y a donc des critiques, il y en aura et nous le savons. C’est le Barça et c’est comme ça que ça marche. »

Malgré les déroutes, il n’est selon lui pas encore l’heure d’évoquer le mot crise, souvent utilisé à tort et à travers dès la moindre contre-performance : « J’ai vécu des crises terribles ici. Ce n’est pas le moment de parler de crise. Oui, c’est une baisse de régime par rapport à ces deux matches, oui. Honnêtement et sincèrement, nous n’avons pas été bons dans le jeu, et nous devons nous en remettre. Je vais bien, je suis calme en tant qu’entraîneur, rien à voir avec la situation de l’année dernière. Rien à voir. »

Alavés a peut-être un coup à jouer ce dimanche, en tout cas.

