Pour Thierry Henry, le rêve aux JO, « c’est l’or »

À trois jours du match des Espoirs contre la Bosnie, Thierry Henry s’est confié dans les colonnes de L’Équipe. Le sélectionneur des Bleuets y parle volontiers de tactique, mais un peu moins des JO de l’an prochain. « Ce n’est pas le moment », botte en touche l’ancien buteur de l’EDF. « Moi, entraîneur de l’équipe des moins de 21 ans, je ne peux pas parler des JO, c’est un manque de respect pour la génération qui est là aujourd’hui, car je ne sais pas qui fera partie des moins de 23 ans. Ce sont deux équipes différentes. Et je suis sélectionneur des deux », justifie Titi, qui consent tout de même à confirmer que son rêve, « c’est l’or ».

Et sur une éventuelle participation de Kylian Mbappé à la grand-messe olympique ? « Non, je n’ai pas parlé avec Kylian de tout ça. Même si, comme tout le monde, j’ai entendu qu’il aimerait bien les faire. » Le sélectionneur pourrait donc aller piocher chez les A, et signale que l’inverse est tout aussi vrai. « C’est simple : dans ma tête, on est tous là pour les A. Donc si [Deschamps] veut prendre toute mon équipe, il prend. »

Thierry Henry s'exprime sur la santé mentale des joueurs