Pour sa première liste, Luis de la Fuente rajeunit la Roja

Grosse promotion pour les anciens espoirs espagnols.

L’ancien sélectionneur des U21, Luis de la Fuente, a dévoilé ce vendredi sa première liste depuis qu’il a succédé à Luis Enrique sur le banc de la Roja. Pour affronter la Norvège (25 mars) et l’Écosse (28 mars) en qualifications de l’Euro 2024, l’entraîneur de 61 ans a décidé de se passer d’une partie des joueurs présents au Mondial 2022. Koke, Asensio, Jordi Alba, Pau Torres et Ansu Fati sont tous laissés au bord de la route par Luis de la Fuente qui s’appuiera en grande partie sur le groupe avec lequel il a remporté l’Euro espoir en 2019. Mikel Merino, Dani Ceballos, Mikel Oyarzabal et Fabian Ruiz étaient de l’aventure avec les espoirs il y a cinq ans et figurent dans le groupe de la Roja.

❌Sin Eric García, Ferran Torres, Ansu Fati, Koke, Jordi Alba, Pau Torres, Asensio… 🔁🇪🇸 Así es la revolución de Luis de la Fuente en su primera convocatoria. ¿Qué os parece? pic.twitter.com/qeGXgnYEBG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 17, 2023

Petits devenus grands.







