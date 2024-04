Pour Marcel Desailly, le PSG a quelque chose de Marseille 93

En voilà qui ne va pas se faire que des amis dans le sud.

Avant d’être sacré champion du monde en 1998 avec l’équipe de France, Marcel Desailly a d’abord été champion d’Europe avec Marseille en 1993 puis avec Milan en 1994. Mais le plus marquant de ces deux titres est sans aucun doute celui décroché avec l’OM, puisque le premier pour un club français dans la compétition. Et comme successeur aux Phocéens, l’ancien international voit bien le Paris Saint-Germain tenir ce rôle, malgré son statut de rival de toujours. Pour appuyer son propos, il s’appuie sur son expérience personnelle avec Marseille, lorsque la majorité des grands joueurs avaient quitté l’équipe durant l’été, et que personne n’espérait voir les hommes de Bernard Tapie soulever la coupe aux grandes oreilles.

🏆 Ligue des Champions 🎙 Desailly compare Paris avec l'OM de 1993#Interview #beINSPORTS pic.twitter.com/Zo8zK6Np5p — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 22, 2024

« Les dernières saisons, ils avaient beaucoup de top joueurs. Ça me fait penser au Marseille de mon époque, s’est-il exprimé, présent aux trophées Laureus. Nous avions gagné la première Ligue des champions du football français quand plus personne ne s’y attendait. Il y avait eu une vraie baisse de qualité en termes de joueurs. Et soudain, on l’a fait ». Une comparaison qui prend tout son sens lorsque l’on sait que Jean-Pierre Papin, Carlos Mozer et Chris Waddle avaient tous quitté Marseille à l’été 92. « Paris a perdu Neymar et Messi, mais ils peuvent créer la surprise et surprendre tout le monde du football », a d’ailleurs insisté l’ancien milanais. Quoiqu’il en soit, Desailly est surtout impressionné par le Real et voit dans les Merengues un parfait candidat à la victoire finale : « Madrid a quelque chose de spécial, peu importe ce qui se passe pendant le match, il s’en sort toujours ». C’est déjà le deuxième Marseillais de 1993, après Eric Di Meco, à croire aux chances du PSG cette saison.

Quelqu’un les a entendu dire pareil de Marseille en Europa League ?