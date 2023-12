Pour la CAN, le sélectionneur de Guinée-Bissau se prive du meilleur buteur de Ligue 2

Comment dit-on « automutilation » en portugais ?

Alors que la CAN 2024 en Côte d’Ivoire approche, Baciro Candé a levé le voile sur la liste des 25 Djurtus qui disputeront la compétition face aux Éléphants de CIV, le Nigeria ainsi que la Guinée équatoriale. Le sélectionneur de la Guinée-Bissau, qui sera à l’affiche du match d’ouverture au stade olympique Alassane-Ouattara, au nord d’Abidjan, a concocté une vraie surprise aux yeux des amoureux de l’antichambre : Alexandre Mendy, le buteur du SM Caen, qui trône en tête des buteurs de Ligue 2 (12 pions en 18 rencontres), n’a pas été retenu.

Une absence d’autant plus incompréhensible que, dans le même temps, Mama Baldé figure parmi les joueurs sélectionnés. Un attaquant qui fait tout sauf briller avec l’Olympique lyonnais cette saison. À noter tout de même que Mendy n’est plus appelé en sélection depuis 2022 et semble ainsi ignoré de longue date. Piqueti (30 ans), l’homonyme de l’économiste et ancienne star de la sélection, ne prendra pas non plus part à la fête, au contraire d’Opa Sanganté (Dunkerque) et du bien nommé Zé Turbo (Pari NN).

Noël avant l’heure pour les Normands conquérants.

Quatre nouveaux qualifiés pour la CAN 2024