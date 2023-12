Pour Benjamin André, Lille a appris de la déroute de l’an dernier face au PSG

Nouveau concept : la défaite fondatrice.

La saison dernière, le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier avait marqué les esprits dès le début de saison en faisant voler Lille en éclats dans le nord. Un an et demi plus tard, les Rouge et Bleu seront-ils autant maîtres du jeu ce dimanche soir ? « Le scenario avait faussé le match. Prendre un but après même pas une minute de jeu signifiait que tout le travail fait auparavant était jeté à la poubelle. Forcément, cela devenait compliqué. Malgré ça, le coach a gardé sa ligne de conduite et son état d’esprit joueur. Même pour lui, cela l’a fait progresser », estime aujourd’hui Benjamin André. Le milieu de terrain lillois ne sait d’ailleurs pas si les champions de France sont plus forts que lors de leur démonstration de la saison passée : « Je trouve qu’ils ont encore énormément de qualités individuelles. Ils sont un peu plus agressifs sur leur pressing et leur replacement aussi. Ils ont beaucoup travaillé dessus. »

Une conférence de presse au cours de laquelle le capitaine des Dogues s’est ouvertement plaint de la qualité de la pelouse du stade Pierre Mauroy. « D’en haut ou à la télé, on pourrait se dire que ça va mieux. Mais il y a toujours des rebonds et des parties où c’est très difficile. D’autant plus qu’on a un jeu où on essaye de ressortir proprement de notre propre camp. En voulant le faire, notre prise de risque est amplifiée du fait de la pelouse. Je sais que les jardiniers font leur maximum mais ça ne va pas forcément dans le bon sens », a-t-il fustigé. Un problème récurrent depuis le début de la saison.

Pas sûr que le LOSC soit le plus désavantagé ce dimanche soir.