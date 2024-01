Philippe Montanier salue le record d’Antoine Griezmann

Montanier n’a pourtant jamais fait trembler les filets.

Philippe Montanier, entraîneur d’Antoine Griezmann pendant deux saisons à la Real Sociedad (2011-2013), a réagi au record de buts à l’Atlético de Madrid qu’a battu l’international français ce mercredi (174 buts) : « Être le meilleur buteur sur les 120 dernières années, c’est quand même une énorme performance », s’est ému l’ancien entraîneur toulousain​ chez nos confrères de France Info.

L’ancien gardien de but de 59 ans, actuellement sans club, connaît bien​ « Grizou », pour l’avoir eu sous ses ordres durant 73 matchs du côté du Pays basque.​​ À l’époque, Griezmann n’avait que 21 ans et avait seulement marqué 19 buts en deux saisons. Depuis, l’avant-centre aujourd’hui âgé de 32 ans (305 buts marqués en carrière) a pris du galon pour s’affirmer comme « le joueur le plus complet du monde » d’après le coach français, qui poursuit : « Il sait tout faire. Pour un entraîneur, c’est un régal d’avoir un tel joueur. » En dépassant le record de Luis Aragonés (173 buts), le « Petit Prince » – surnom qui lui est donné de l’autre côté des Pyrénées, en l’honneur du livre écrit par Antoine de Saint-Exupéry – vient d’ajouter une sacrée ligne à son livre d’or.

Ne reste plus qu’à dépasser les 145 sélections d’Hugo Lloris.

Griezmann, avec un très grand G