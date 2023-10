Papu Gómez : « Je ne voulais pas emmener mes enfants au milieu du désert »

Vous reprendriez bien un peu de désert ?

Dans une interview accordée au Corriere della Serra, Papu Gómez a expliqué son choix de rejoindre Monza cet été, plutôt qu’une autre destination plus exotique. « Après avoir résilié mon contrat avec Séville et refusé une offre de l’Arabie, je me suis donné jusqu’à juin pour réfléchir. L’Arabie saoudite ? Ce qu’on me proposait n’était pas une offre pharaonique, le genre d’offre qui change la vie. Puis quand j’ai regardé sur une carte la ville où je devais m’installer, en plein désert, je me suis dit : “Merci, mais je n’y emmène pas mes trois enfants” », explique le champion du monde.

L’attaquant argentin avait posé ses valises à Monza le 29 septembre dernier, après des semaines à chercher une nouvelle opportunité après la résiliation de son contrat avec le Séville FC fin juin. Papu Gómez avait même envisagé de raccrocher les crampons. « Venir à Monza était le choix de toute la famille. Retourner dans un pays que nous connaissons bien était la décision idéale », explique-t-il aujourd’hui.

Sans doute aussi pour retrouver son grand pote Gasperini.

