On tient le supporter le plus précis du monde

Lukaku, elle est pour toi celle-là.

Comme souvent à la mi-temps des matchs, ce sont les supporters qui font le show. Aux États-Unis, un fan des Earthquakes de San José a participé à un défi qui consistait à placer le ballon sur le centre du terrain depuis la surface de réparation. À 0-0 à la pause, il fallait bien un peu d’action pour réveiller les fans. Casquette à l’envers, jean, T-shirt et baskets, ce supporter a expédié le ballon du plat du pied et l’a déposé en plein centre du rond central, prêt à donner l’engagement de la seconde mi-temps. Un coup de pied qui a laissé sur place tout le stade qui vient sûrement de voir, pour la première fois, une frappe d’une telle précision.

A San Jose Earthquakes fan upstaged his team and left the crowd stunned with this remarkable effort during a half-time challenge https://t.co/26pidpfiul pic.twitter.com/YZpENDIPzo

— Guardian sport (@guardian_sport) June 19, 2023