On connaît le maillot le plus cher de Ligue 1

Lyon prépare sa descente.

Dans une infographie sur les équipementiers et les crampons des clubs et joueurs de Ligue 1, le média Footpack s’est penché sur quelques statistiques intéressantes en cette nouvelle saison de la « Ligue des Talents ». Et la première surprise provient de Rhône-Alpes, où l’on peut trouver le maillot le plus cher du championnat. En effet, si vous voulez vous offrir le maillot de l’Olympique lyonnais, floqué et avec un patch Ligue 1, il vous faudra débourser 122 euros, soit plus que pour n’importe quel autre club, juste devant le PSG et l’OM (120,99 euros). Avec flocage, le maillot le moins cher de l’élite est celui de Clermont, s’élevant à 100 euros tout pile. En 2022-2023, quatre clubs, dont Clermont, déjà, proposaient des maillots floqués à moins de 100 euros.

Si la fidélité n’est plus trop à la mode en Ligue 1, le PSG est le club avec la plus longue relation avec son équipementier, puisqu’il commence sa 35e saison avec Nike. Montpellier, toujours avec la firme américaine, se classe deuxième avec 24 saisons de sueur commune, devant Rennes et ses 17 saisons avec Puma. Au rayon des petites anecdotes maillots, seul le FC Metz n’a pas de joueur portant le numéro 10 sur son maillot, tandis que seulement trois clubs n’ont pas de numéro 9 (Nantes, Lyon et Lorient). Plus improbable, le numéro 99 est porté par huit joueurs au sein du championnat, notamment Gianluigi Donnarumma et Chancel Mbemba, tandis que les numéros les plus arborés sont le 7, le 8, le 10 et le 11.

Le dernier du championnat possède le maillot le plus cher. C’est ça le projet Textor.

