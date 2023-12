Olivier Giroud : « C’est un beau groupe »

Deux visages familiers et un encore inconnu à ce jour.

Effectué ce samedi à Hambourg, le tirage au sort de la phase de groupes de l’Euro 2024 a placé l’équipe de France dans la poule D, en compagnie de l’Autriche, des Pays-Bas et du vainqueur du barrage de la voie A (Pologne, pays de Galles, Finlande ou Estonie). À défaut de pouvoir réellement s’exprimer sur l’identité de leur troisième adversaire, qu’ils ne connaissent donc pas encore, les Tricolores ont donné leur avis sur les deux autres, qu’ils ont affrontés dernièrement (en Ligue des nations pour les Autrichiens, en éliminatoires de l’Euro pour les Néerlandais). « Je redoutais de tomber contre les Pays-Bas, parce qu’ils ne sont jamais faciles à jouer », a déclaré Olivier Giroud sur TMC, avant d’ajouter : « C’est un beau groupe. On reste quand même favoris, à nous d’être à 100% et de faire le boulot. »

"On reste quand même favori" La première réaction d'Olivier Giroud après le tirage au sort de cet Euro 2024, en direct sur @TMCtv ! pic.twitter.com/B72Gnzf7Rh — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 2, 2023

Absent du rendez-vous à cause d’une récente opération au dos, Didier Deschamps a décrit « un groupe dense, difficile », estimant par ailleurs que « les Pays-Bas sont plus complets que les Autrichiens ». Présent sur place, Guy Stephan a quant à lui joué la carte de la prudence : « On y va avec de l’ambition, mais aussi beaucoup d’humilité par rapport à tous nos adversaires. »

Rendez-vous en mars 2024 pour commencer à préparer ce grand rendez-vous !