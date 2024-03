Le groupe Eagle tient son nouveau directeur global du football

Eagle continue de déployer ses ailes.

Le groupe qui possède les clubs de Botafogo (Brésil), Molenbeek (Belgique) et évidemment l’Olympique lyonnais a trouvé l’homme qui dirigera ses opérations. Son nom ? Michael Gerlinger qui, après avoir travaillé avec le Bayern Munich pendant dix-huit ans, avait quitté le club bavarois en début de saison et devrait rejoindre les rangs du groupe de John Textor, selon L’Équipe. L’Allemand de 50 ans contrôlera toutes les opérations liées au football au sein du groupe multiclubs.

À la suite du changement de poste de Vincent Ponsot, l’OL n’avait pas nommé de directeur du football et avait temporairement confié les missions à Jean Sudres, qui collaborera désormais avec le nouveau venu. Gerlinger, qui était une volonté du nouveau président lyonnais depuis plusieurs mois, est parfaitement trilingue (anglais, français et allemand) et possède une grande expérience, en plus de son passage au Bayern, puisqu’il a également été membre de l’ECA (Association européenne des clubs), qu’il avait contribué à créer. Il arrive dans le club rhodanien pour apporter son expérience, notamment sur le plan européen.

Textor a le mérite de savoir bien s’entourer.

