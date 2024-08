Une super nouvelle qui va faire plaisir aux nostalgiques de l'ancienne Ligue des Champions

Moderniser un classique, une réussite ?

À l’aube d’une nouvelle ère, la Ligue des champions semble s’être offert un petit lifting de son identité visuelle. La compétition telle qu’on la connaissait est désormais derrière nous, l’occasion d’effectuer quelques changements, subtils mais remarqués selon certains leaks sortis sur FootyHeadlines ou Reddit.

Rassurez-vous, la mythique musique de la plus grande compétition de club ne disparaît pas, mais c’est désormais une version orchestrale qui sera utilisée, ce qui rappelle évidemment les plus belles années de la Ligue des champions, les années 2000. Le Real des Galactiques, l’AC Milan de Pippo Inzaghi, le Liverpool de Steven Gerrard, les commentaires de Thierry Gilardi sur TF1, etc.

<iframe loading="lazy" title="UEFA Champions League 2025 Intro - FedEx ( Bulgarian)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ZOSKgbzUeAg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Au-delà de la musique, on peut aussi voir que la palette de couleurs change. Autrefois composée de teintes de bleu et de violet, c’est un effet arc-en-ciel qui est voulu, tout en gardant les étoiles iconiques, et les images de stade. Ces visuels sont changés tous les trois ans pour rafraîchir le « produit ».

Le mini-championnat à 36 équipes, ce n’était pas forcément nécessaire.

