Non, Gennaro Gattuso n’est pas fâché

Gattuso sert la vis.

Parti au mercato hivernal, moins de 6 mois après son arrivée sur la Cannebière, Renan Lodi n’aura finalement pas laissé un souvenir impérissable aux supporters marseillais. Si sa vente a au moins eu le mérite de remplir les caisses du club (environ 23 millions d’euros), son ex-entraîneur, Gennaro Gattuso a tenu à donner ses vérités sur ce transfert, en conférence de presse d’avant-match. « J’ai lu plusieurs choses à propos de Renan Lodi. Ce qui a été écrit était faux, s’est-il exprimé. Renan, c’est lui qui a voulu partir, on lui a offert un beau contrat en Arabie Saoudite. »

Surtout, l’Italien a tenu à éviter les polémiques inutiles concernant une potentielle rancœur envers le club, pour avoir lâché un élément important de la première partie de saison : « J’ai lu que j’étais fâché contre le club. Quand le joueur n’a pas envie de rester, il ne faut pas le retenir. J’ai échangé avec lui et il avait envie de partir. Je ne suis fâché contre personne ». Surtout, Quentin Merlin a remplacé Lodi, ce qui ressemble plutôt à une belle affaire pour Marseille. Huitième, l’OM se déplace à Brest dimanche soir, pour un choc de cette deuxième partie de saison, alors que les olympiens n’ont plus vraiment de jokers dans la course à l’Europe.

Maintenant qu’il a mis des points sur les « i », ce serait bien de mettre des points tout court dans l’escarcelle de son équipe.

Samir Nasri, futur coach de Marseille ?