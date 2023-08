Nice termine sa préparation par une défaite contre la Fiorentina malgré un superbe but

Il faudra faire mieux à Lille, lors de la première journée de Ligue 1.

Mais les joueurs alignés ne seront, sans doute, pas les mêmes. Toujours est-il que pour achever sa préparation, Nice a perdu son match amical disputé contre la Fiorentina. Les Italiens ont d’abord ouvert le score par Luka Jovic, et ont ensuite fait le break grâce à Christian Kouamé.

💫 Bouanani ! Le but de Badredine face à la #Fiorentina sous tous les angles 😍#OGCNice pic.twitter.com/nRaNW8MG6d — OGC Nice (@ogcnice) August 6, 2023

En revanche, ce sont bien les Aiglons qui ont inscrit le plus beau but de la partie : en fin de rencontre, Badredine Bouanani a réduit la marque d’un exploit personnel et de l’extérieur de la surface de réparation. Un plaisir pour les yeux des spectateurs présents, et pour l’équipe bis de l’OGCN.

Mais pas de poisson pêché côté Viola, cette fois.

