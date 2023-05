Newcastle concède le nul contre Leicester, mais file en Ligue des champions

Newcastle 0-0 Leicester

Ne pas perdre un match qu’il devait gagner, Newcastle sait désormais faire.

Et ce lundi soir, cette qualité a même permis aux Magpies d’officialiser leur présence en Ligue des champions la saison prochaine. Car en accrochant un match nul et vierge à domicile contre Leicester lors de la 37e journée de Premier League, grâce notamment à une parade de Pope dans le temps additionnel dégoûtant Castagne, les locaux ne peuvent plus être rejoints par Liverpool (cinquième avec quatre points de retard, à une marche de la fin du championnat). Si elle aurait mérité de s’imposer, la bande d’Howe peut donc quand même être satisfaite de sa soirée.

Largement dominateurs avec presque 80% de possession de balle, les favoris de la rencontre ont tout fait pour obtenir le succès devant leur public. Mais les Foxes, aucune frappe tentée au compteur durant les 90 minutes réglementaires, ont résisté tant bien que mal avec un Iversen auteur de plusieurs arrêts décisifs (face à Longstaff et Isak) et ont vu Wilson envoyer sa tête à côté ou Soumaré repousser sur sa ligne un coup de casque de l’attaquant. Surtout, les visiteurs ont pu compter sur leurs montants à trois reprises : Wilson a d’abord touché le poteau en fin de première période, Almiron a fait de même une poignée de secondes plus tard, et Guimarães n’a pas eu plus de réussite du crâne à un gros quart d’heure du terme.

Problème, pour Vardy et ses potes : pour se maintenir, ils seront obligés de marquer lors de leur dernier match de la saison.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier, Schär, Botman, Burn – Longstaff, Guimarães, Anderson (Murphy, 77e) – Almiron (Gordon, 88e), Wilson (Saint-Maximin, 68e), Isak. Entraîneur : Howe.

Leicester (4-3-1-2) : Iversen – Castagne, Faes, Evans (Daka, 63e), Thomas – Ndidi (Mendy, 89e), Souttar, Soumaré – Tielemans – Iheanacho (Maddison, 46e), Vardy (Barnes, 63e). Entraîneur : Smith.

