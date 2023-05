Pronostic Newcastle Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle enfonce Leicester

La 37e journée de Premier League se conclut avec une affiche qui ressemble à une passation de témoin entre Newcastle et Leicester. En effet, les Foxes ont été l’une des équipes fortes de la Premier League avec notamment le titre surprise sous la houlette de Claudio Ranieri, tandis que les Magpies luttaient pour ne pas descendre. Lors de ce nouvel exercice, les rôles ont changé, puisque Newcastle est en course pour décrocher une place dans le top 4, tandis que Leicester est au bord du précipice. Depuis l’arrivée de son nouveau propriétaire, le club du nord de l’Angleterre a retrouvé de sa superbe avec un Eddie Howe très performant dans son rôle. À quelques journées de la fin, Newcastle est bien parti pour retrouver une place en Ligue des champions puisqu’il occupe la 3e place. Un peu moins bien ces derniers temps, la bande de Callum Wilson s’était inclinée à domicile face à Arsenal et avait ensuite été tenue en échec par Leeds (2-2). En revanche, Newcastle s’est parfaitement repris en dominant Brighton (4-1) jeudi en match en retard avec le 18e but justement de son meilleur buteur Wilson.

De son côté, Leicester se rapproche dangereusement du Championship. En effet, à 2 journées du terme, les Foxes comptent 2 points de retard sur Everton et doivent affronter deux solides formations, Newcastle et West Ham, mais aussi compter sur des faux pas de leurs adversaires directs pour espérer se maintenir. Après avoir repris espoir à la suite de son succès sur Wolverhampton, Leicester avait enchaîné deux matchs nuls face à des concurrents directs, à savoir Leeds et Everton. Ces occasions laissées en route ont été suivies de deux déroutes, la première à Craven Cottage face à Fulham (5-3) et la seconde le week-end dernier face à Liverpool (0-3). Bien entrés dans leur match, les Foxes ont perdu pied lors de l’ouverture du score des Reds. Séduisant ces dernières années, Leicester est méconnaissable et affiche un visage de relégable. Devant son public, Newcastle devrait faire un grand pas pour accrocher le top 4 en enfonçant une formation de Leicester au plus mal.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

