Al-Khelaïfi : « La star du PSG, c'est notre équipe »

Le PSG il a changé.

Kylian Mbappé est parti, mais Nasser Al-Khelaïfi ne le regrette pas du tout. Le président du PSG a glissé quelques mots à Marca en marge d’un événement de padel à Madrid. Pour lui, aucun nuage à l’horizon alors que la deuxième année du projet mené par Luis Enrique vient de démarrer. « Sur l’année écoulée, je suis très fier de la fantastique transformation du Paris Saint-Germain, basée sur la jeunesse, le talent et surtout le collectif au sein de l’équipe. C’est la base de notre prochaine phase de développement », souligne-t-il.

« Luis Enrique et notre conseiller sportif Luis Campos ont réalisé un super travail. Ils me disent qu’il y a un esprit incroyablement positif dans le groupe aux entraînements, comme jamais auparavant, avec un enthousiasme et une ambition de triompher ensemble », poursuit le dirigeant, en mettant bien l’accent sur la dimension collective. « La star du Paris Saint-Germain n’est aucun joueur en tant que tel, notre star est notre équipe. Et elle brille beaucoup. »

Sans Kyky, plus belle la vie.

