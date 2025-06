Mondial des clubs : On connaît la composition du PSG face à l’Inter Miami

Sans surprise, ou presque.

À quelques minutes du huitième de finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et l’Inter Miami, les compositions d’équipe viennent de tomber. Côté parisien, Ousmane Dembélé, vraisemblablement trop juste, débute sur le banc, tandis que Bradley Barcola sera positionné dans l’axe, entouré par Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Pour le reste, aucune surprise. Du côté de l’Inter Miami, Javier Mascherano a décidé d’aligner Lionel Messi et Luis Suárez en pointe. Les anciens Barcelonais Sergio Busquets et Jordi Alba commencent également la partie.

Le onze parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doué, Kvaratskhelia, Barcola.

