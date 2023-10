Mondial 2030 : Sepp Blatter allume la FIFA

Sepp Blatter, souvent inégalé quand il s’agit de déblatérer.

Du haut de ses 87 ans et malgré plusieurs casseroles traînées dans son sillage, l’ancien président de la FIFA prend toujours un malin plaisir à critiquer les décisions de l’instance. Alors, quand le média suisse SonntagsBlick l’a contacté pour avoir son avis sur le Mondial 2030, qui sera organisé dans six pays (Espagne, Portugal, Maroc, Argentine, Uruguay et Paraguay) répartis sur trois continents différents, l’Helvète ne s’est pas fait prier. « C’est absurde de détruire le tournoi de cette manière », a-t-il ainsi dénoncé.

« La phase finale de la Coupe du monde, doit être un événement compact », a insisté Blatter. Celui qui a dirigé la FIFA de 1998 à 2015 a d’ailleurs estimé que « pour des raisons historiques, la Coupe du monde 2030 aurait dû appartenir exclusivement à l’Amérique du Sud. » Cent ans plus tôt, en 1930, la première édition de l’épreuve avait en effet eu lieu en Uruguay.

Même si ça fait mal de l’admettre, force est de constater qu’on est plutôt d’accord avec le Suisse.

Abdoulaye Touré : « Partir au Moyen-Orient, c'est la facilité »