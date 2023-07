Mondial 2026 : l’Afrique a déjà tiré au sort les groupes de qualifications

Pas de temps à perdre.

La dernière Coupe du monde n’a même pas un an que l’Afrique regarde déjà vers l’avenir et l’édition 2026, organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. La CAF a ainsi dévoilé le tirage au sort complet des neuf groupes de qualifications pour le prochain Mondial, le premier à 48 équipes et donc avec plus de tickets à pourvoir pour le continent africain (9 ou 10).

🚨 OFFICIEL : Le tirage complet pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 ! 🌍⚔️ pic.twitter.com/w3UnlVX0YI — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) July 13, 2023

A noter que la CAF a eu la délicatesse de placer le Soudan et le Soudan du Sud dans le même groupe… Les premiers de chaque poule seront qualifiés, tandis que les deuxièmes s’affronteront en barrages pour… une place dans un dernier mini-championnat intercontinental avec un billet à la clé.

On comprends qu’ils s’y prennent si tôt.

