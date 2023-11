Milan Škriniar avant Milan-PSG : «  Je sais ce que c’est que de jouer ici à l’extérieur »

Milan Škriniar, la force tranquille.

Présent en conférence de presse, l’ancien Intériste désormais défenseur du Paris Saint-Germain s’est présenté devant la presse pour évoquer la quatrième journée de Ligue des champions qui oppose Milan au PSG, ce mardi à San Siro. « Ce sera un match difficile, c’est sûr, a expliqué le roc slovaque. J’ai joué six ans ici, je sais ce que c’est jouer dans ce stade à l’extérieur. On doit faire ce que l’on doit bien faire, jouer notre jeu, c’est notre objectif. Si on fait ça, c’est parfait. On a des bons résultats en ce moment, on veut continuer sur cette voie. Ça pourrait être encore mieux, y a du boulot, mais on a toutes les qualités pour bien faire demain et avoir de la continuité. »

Rendez-vous mardi pour la réponse.

