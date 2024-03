Mikel Arteta veut voir son gardien remplaçant à l’Euro… malgré sa boulette

Il lui a (peut-être) porté la poisse.

Avant le match contre Brentford remporté par Arsenal et comptant pour la 28e journée de Premier League, Mikel Arteta a indiqué en conférence de presse qu’Aaron Ramsdale devait être sélectionné pour l’Euro. « Si j’étais à la place de Gareth Southgate, je jugerais Aaron pour ce qu’il a fait au cours des deux ou trois dernières saisons et non pas pour ce qu’il a fait en un jour, a ainsi expliqué l’entraîneur des Gunners. Il a fait preuve de régularité, de qualité. L’une des plus grandes qualités d’Aaron est son caractère et son charisme. Son enthousiasme, son énergie… »

OH L'ÉNORME ERREUR DE RAMSDALE 😱 Pour son premier match de championnat depuis le 25 novembre, le gardien anglais offre l'égalisation à Brentford 🤐#ARSBRE | #PremierLeague pic.twitter.com/SVerq58l9q — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 9, 2024

Problème : l’Espagnol a décidé de placer son gardien anglais sur le banc des remplaçants cette saison, ce qui n’est pas idéal pour la confiance du portier. Surtout, son petit protégé était exceptionnellement titulaire face aux Bees en raison de l’absence de David Raya et a été l’auteur d’une belle bourde… même s’il s’est plus ou moins rattrapé par ses arrêts par la suite et que son équipe est parvenue à l’emporter, comme l’a rappelé son coach.

Certains disent qu’il n’y a pas de mauvaise publicité…