Mickaël Le Bihan annonce sa retraite

Faire Le Bihan, calmement.

Après 361 matchs, 93 buts et 61 passes décisives, Mickaël Le Bihan a décidé de prendre sa retraite sportive. Dans une belle vidéo, l’attaquant de 35 ans a en effet annoncé son choix de mettre fin à une carrière de quinze ans, débutée en 2009 à Sedan. Auront suivi Le Havre, où il a certainement vécu ses plus belles années de footballeur, Nice, avec la découverte de la Ligue 1 (27 matchs dans l’élite) mais aussi des blessures, Auxerre, Dijon et Caen pour finir cet été.

Un rêve d’enfant devenu réalité. Merci le football ❤️ pic.twitter.com/Plm9dADtl6 — Le Bihan Mickaël (@Mickaellebihan) August 23, 2025

Figure de la Ligue 2

Attaquant puissant, souvent auteur de très jolis buts, Le Bihan aura donc marqué la Ligue 2 des années 2010, dont il a notamment terminé meilleur buteur à l’issue de la saison 2014-2015 au Havre (18 buts en 36 matchs). Désormais, Le Bihan va évoluer à l’Étoile Fréjus Saint-Raphaël (National 2), club de ses débuts, qu’il a rejoint au début du mois d’août.

Un Breton venu du Sud.

