Michel Platini devient socio de Saint-Étienne

Le retour du roi Michel.

Michel Platini reprend du service, à 69 balais. Pas sur un banc de touche, ni au siège de l’UEFA, mais dans un groupe de supporters de Saint-Étienne. « Platoche » vient tout juste d’intégrer Socios Verts, un mouvement de supporters qui a pour projet de rejoindre le conseil d’administration du club du Forez. Un coup d’éclat immense pour le groupe qui compte désormais l’ancien meneur de jeu de Sainté et triple Ballon d’or (1983,1984,1985) parmi ses 3206 membres et 600 000 euros de promesses de dons.

« Réussir à convaincre l’ancien meneur de jeu et président de l’UEFA (2007-2015) à devenir contributeur d’un projet d’actionnariat populaire comme Socios Verts est un signal fort, non seulement pour les supporters stéphanois, mais aussi pour l’ensemble du football français », s’est réjoui le groupe dans un communiqué, qui n’a visiblement pas dû forcer les choses pour rallier à sa cause le champion d’Europe français 1984. « Il n’a fallu que deux rendez-vous chez lui, à Cassis, pour convaincre l’homme aux 145 matchs et 82 buts en vert. »

Vous n'imaginez pas l'émotion que nous ressentons aujourd'hui ! Vous cherchiez une raison pour faire votre promesse de contribution ? La voici 😁 Rendez-vous sur https://t.co/97VGMKM9G2 et faites votre promesse de contribution.#ASSE #Platini #SociosVerts pic.twitter.com/6ZXWlRjgk8 — Socios Verts (@Socio_Verts) September 11, 2024

Hâte de le voir dans le kop du chaudron avec une bière à la main.

