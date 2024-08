L'OL tient un nouveau milieu

En route vers le rêve américain ?

Deux défaites en autant de matchs, cinq buts encaissés pour aucun marqué, le début de saison de l’Olympique lyonnais est complètement raté. Parmi les principaux points faibles de l’équipe de Pierre Sage, le milieu de terrain est particulièrement pointé du doigt, en raison des mauvaises performances de Maxence Caqueret, de la méforme de Corentin Tolisso ou de la déception autour d’Orel Mangala depuis son arrivée. Pour pallier ces manques, l’OL a jeté son dévolu sur Tanner Tessmann, qui a signé ce mardi.

Do you have THE jersey ? 🇺🇸🦁#Tessmann2029 pic.twitter.com/M81i41pWuf

— Olympique Lyonnais (@OL) August 27, 2024