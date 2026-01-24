S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Mercato : un Doué quitte le PSG

JB // Photo : CF Estrela da Amadora
Mercato : un Doué quitte le PSG

Non, Désiré Doué n’a pas décidé de quitter le Paris Saint-Germain. Son cousin Eddy, en revanche, a dit au revoir à la capitale ce vendredi en s’engageant avec le CF Estrela da Amadora, actuel douzième de l’élite portugaise. Le milieu défensif de vingt ans, né à Bangolo (Côte d’Ivoire), était arrivé au PSG à l’été 2024 (en provenance de Dunkerque), quelques semaines avant Désiré. Il n’est jamais apparu dans le groupe professionnel parisien mais avait réalisé des prestations remarquées au sein de l’équipe « Espoirs » du club.

Il arrivait en fin de contrat dans quelques mois. Ce départ, libre, serait tout de même assorti d’un pourcentage à la revente en faveur du club champion d’Europe en titre.

Jérémy Jacquet, le dilemme de Rennes et du foot français

JB // Photo : CF Estrela da Amadora

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Auxerre-PSG (0-1)
Revivez Auxerre-PSG (0-1)

Revivez Auxerre-PSG (0-1)

Revivez Auxerre-PSG (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!