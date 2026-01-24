Mercato : un Doué quitte le PSG

Non, Désiré Doué n’a pas décidé de quitter le Paris Saint-Germain. Son cousin Eddy, en revanche, a dit au revoir à la capitale ce vendredi en s’engageant avec le CF Estrela da Amadora, actuel douzième de l’élite portugaise. Le milieu défensif de vingt ans, né à Bangolo (Côte d’Ivoire), était arrivé au PSG à l’été 2024 (en provenance de Dunkerque), quelques semaines avant Désiré. Il n’est jamais apparu dans le groupe professionnel parisien mais avait réalisé des prestations remarquées au sein de l’équipe « Espoirs » du club.

Eddy Doué vs Chelsea U21 pic.twitter.com/v36J0dtyn8 — PSG Comps (@CompsPSG) December 3, 2025

Il arrivait en fin de contrat dans quelques mois. Ce départ, libre, serait tout de même assorti d’un pourcentage à la revente en faveur du club champion d’Europe en titre.

