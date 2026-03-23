S’abonner au mag
  • France
  • RC Lens

Direction le Qatar pour un attaquant lensois

FG
2 Réactions
Direction le Qatar pour un attaquant lensois

Tout donner pour finalement regarder la LDC à la télé ? Alors qu’il arrivait en fin de contrat avec le RC Lens, Wesley Saïd ne poursuivra pas sa carrière dans le Pas-de-Calais à l’issue de la saison. Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant français (30 ans) s’est d’ores et déjà engagé avec le club d’Al-Shamal, au Qatar, pour les trois prochaines saisons (dont une en option).

Deuxième meilleur buteur du club

Le club artésien s’apprête donc à perdre l’un de ses cadres : arrivé au club en juin 2021 en provenance de Toulouse, Wesley Saïd a disputé plus de 130 matchs sous le maillot Sang et Or, et a déjà inscrit 10 buts cette saison en Ligue 1, faisant de lui le deuxième meilleur buteur du club derrière Odsonne Edouard.

Actuel deuxième du championnat qatari, Al-Shamal accueille ainsi un attaquant d’expérience dans ses rangs, lui qui n’avait jusqu’ici connu que l’Hexagone sous le maillot de Rennes, Laval, Dijon, Toulouse, et le Racing, donc.

Nul doute que Wesley s’apprête donc à braire une deuxième fois.

Florian Thauvin réagit à la liste des Bleus

FG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Que pensez-vous des nouveaux maillots des Bleus ?

J'adore
Je n'aime que le bleu
Je n'aime que le vert
Je déteste
Fin Dans 2j
59
58

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.