Direction le Qatar pour un attaquant lensois

Tout donner pour finalement regarder la LDC à la télé ? Alors qu’il arrivait en fin de contrat avec le RC Lens, Wesley Saïd ne poursuivra pas sa carrière dans le Pas-de-Calais à l’issue de la saison. Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant français (30 ans) s’est d’ores et déjà engagé avec le club d’Al-Shamal, au Qatar, pour les trois prochaines saisons (dont une en option).

Deuxième meilleur buteur du club

Le club artésien s’apprête donc à perdre l’un de ses cadres : arrivé au club en juin 2021 en provenance de Toulouse, Wesley Saïd a disputé plus de 130 matchs sous le maillot Sang et Or, et a déjà inscrit 10 buts cette saison en Ligue 1, faisant de lui le deuxième meilleur buteur du club derrière Odsonne Edouard.

Actuel deuxième du championnat qatari, Al-Shamal accueille ainsi un attaquant d’expérience dans ses rangs, lui qui n’avait jusqu’ici connu que l’Hexagone sous le maillot de Rennes, Laval, Dijon, Toulouse, et le Racing, donc.

Nul doute que Wesley s’apprête donc à braire une deuxième fois.

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