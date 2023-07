Maxime Dupé rebondit à Anderlecht

Il reste en Violet !

Maxime Dupé a rejoint les Mauves d’Anderlecht pour deux saisons, plus une en option. L’ancien gardien des Violets, 30 ans, avait quitté le TFC en fin de saison dernière, à l’issue de la fin de son contrat. Il arrive libre dans le club belge, onzième du classement en 2022-2023. Le club précise qu’il y portera le numéro 1.

Say hi to our new number 1. 🇫🇷 Bienvenue en Belgique, Maxime Dupé. Plus d'infos sur https://t.co/k4mOlph7Rg. pic.twitter.com/F4iB0uY2Q9

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 18, 2023